الهند تعتزم تطعيم نحو 300 مليون شخص ضد كورونا في العام المقبل

2020/11/30 | 20:35 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ متابعة

أعلن وزير الصحة ورعاية الأسرة في الهند، هارش فاردهان، أن سلطات البلاد تخطط لتقديم لقاحات إلى 300 مليون شخص بحلول يول

وقال فاردهان في تصريح صحفي، خلال زيارة لمحطة السكك الحديد القديمة في دلهي حيث شارك في توزيع الكمامات والصابون بالمحطة: “بحلول يوليو–أغسطس لدينا خطة لتوفير اللقاحات لنحو 250-300 مليون شخص في البلاد ونحن نستعد لذلك”​​​.

وحث على عدم تجاهل وباء كورونا والاستمرار في ارتداء الأقنعة والحفاظ على مسافة اجتماعية.

وأضاف: “سنختتم قريبا أحد عشر شهرا من معركتنا ضد كوفيد، منذ ذلك الحين كان أهم مبدأ لحماية نفسك والآخرين هو الحفاظ على النظافة الأساسية والمسافة الجسدية في المعركة ضد كورونا تعتبر الأقنعة الطبية والمطهر أحد أهم أسلحتنا”.

وتختبر الهند حاليا 5 لقاحات ضد الفيروس، حيث تجري شركتا “بهارات بايوتيخ” و “زايدوس كاديلا” المرحلة الثالثة من التجارب على هذه اللقاحات.

كما يجري معهد “سيروم” للأمصال في الهند اختبارات المرحلة الثانية من لقاح “سي أيتش إي دي أو إكس 1” الذي طورته جامعة أكسفورد في 17 مركزا طبيا ويستعد المعهد لإجراء المرحلة الثالثة من الاختبارات.

ويتعاون معهد “سيروم” للأمصال في الهند مع 5 شركات أدوية دولية، بما في ذلك “أسترا زينيكا”، في عملية تطوير لقاح ضد “كوفيد-19”.

كما أصدرت السلطات الهندية تصريحا بإجراء اختبارات المرحلتين الثانية والثالثة للقاح الروسي ضد الفيروس “سبوتنيك V” في وقت سابق، وتوصل صندوق الاستثمار المباشر الروسي وشركة مختبرات ريديس” إلى اتفاق على إجراء تجارب سريرية للقاح.

واتفق صندوق الاستثمار المباشر الروسي، وشركة تصنيع الأدوية الهندية “Hetero” على إنتاج أكثر من 100 مليون جرعة سنويا في الهند من لقاح “سبوتنيك-V” الروسي، أول لقاح يتم تسجيله في العالم.



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