صادقون: إرسال موازنة 2021 يجنب تأخير دفع الرواتب والالتزامات الأخرى

2020/11/30 | 20:37 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا ان ار تي

شددت كتلة صادقون النيابية، الاثنين، على أهمية الاسراع بإرسال موازنة 2021 لتجنب مشاكل تأخر دفع رواتب الموظفين والالتزامات الأخرى التي حدثت خلال العام الحالي.

جاء ذلك في تصريح للنائب عن الكتلة، أحمد الكناني، لوسائل اعلام حكومية تابعها "ديجيتال ميديا ان ار تي" اليوم، (30 تشرين الثاني 2020)، حذر فيه من تأخر إرسال موازنة 2021 وتأثير ذلك على المواطنين والمشاريع الخدمية.

وقال الكناني، إن "أهمية إرسال مشروع الموازنة من شأنه تجنب مشاكل تأخر دفع رواتب الموظفين والالتزامات الأخرى".

وأضاف النائب، أن "الإسراع في إرسال الموازنة، يجنب الوقوع في نفس المشاكل التي حدثت خلال العام الحالي وبالتالي يدفع باتجاه الطلب لقروض من أجل تسديد رواتب الموظفين".

وكانت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، أعلنت في وقت سابق، أن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي وجه وزارتي المالية والتخطيط بإرسال الموازنة فورا إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء لغرض تدقيقها من قبل الدائرة القانونية، ويتم تخصيص جلسة استثنائية لمناقشتها وإحالتها إلى مجلس النواب من أجل إقرارها بأسرع وقت.

من جهته، أكد وكيل وزارة التخطيط، ماهر حماد، لوسائل اعلام رسمية، عن تأمين موازنة العام المقبل لرواتب الموظفين، فيما أشار إلى أن القانون سيتضمن اقتراضا داخليا وخارجيا.

وتابع حماد، إن "قانون الموازنة العامة للعام المقبل سيتضمن إطارات رئيسة منها تأمين رواتب الموظفين بحدود معينة أما كاملة أو بإجراءات أخرى ورواتب شبكة الحماية الاجتماعية والمسارات المتعلقة بمفردات البطاقة التموينية ومستحقات الفلاحين إضافة إلى نفقات حاكمة تتعلق في قطاع الكهرباء".

وزاد، أن "هناك ضغطا للنفقات بصورة عامة للبلد، مبينا أن الموازنة ستحاول الالتزام بإنفاق استثماري معتدل يضمن عدم توقف القطاع الخاص".

وأشار إلى أن موازنة العام المقبل ستتضمن سقفا من الاقتراض الداخلي والخارجي الذي سيتوجه لدعم المشاريع، مبينا أن العجز في الموازنة يفترض أن لا يتجاوز الـ 25%".

ولفت إلى أنه "من المتوقع خلال اليومين المقبلين، وصول المسودة الأولية لقانون الموازنة إلى مجلس الوزراء لمناقشتها، متوقعا احتساب سعر برميل النفط في قانون موازنة العام المقبل بين 41 إلى 43 دولارا.

A.A

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