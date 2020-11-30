العراق يحقق ايرادات ضريبية تجاوزت 600 مليار دينار خلال تشرين الثاني

2020/11/30 | 20:40 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق – بغداد

اعلنت وزارة المالية، الاثنين، عن تحقيق الهيئة العامة للضرائب ايرادات بلغت نحو 620 مليار دينار لشهر تشرين الثاني .

وذكر بيان للوزارة : ان الهيئة العامة للضرائب عملت على تقديم كافة الدعم والتسهيلات اللازمة لغرض استحصال المبالغ من قبل المكلفين حيث ساهمت هذه الخطوات والاجراءات المتبعة بارتفاع نسب الايرادات المتحقق للخزينة من قبل الهيئة .

واضاف : ان الهيئة حققت مبالغ تجاوزت 230 مليار دينار ضمن نظام المدفوعات والتي ستدخل ضمن ايرادات كانون الاول المقبل.

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