الهيئة العامة للضرائب تحقق اكثر من 620 مليار دينار ايرادات ضريبية لشهر تشرين الثاني

2020/11/30 | 20:41 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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اعلنت الهيئة العامة للضرائب، اليوم الاثنين، عن تحقيق اكثر من 620 مليار دينار ايرادات ضريبية لشهر تشرين الثاني.

وقالت وزارة المالية في بيان صحفي، انه “وفقًا للسياسة المالية العامة للحكومة، لغرض تعظيم ايرادات الدولة الغير نفطية واستحصال المبالغ المترتبة بذمة الشركات وتقديم التسهيلات اللازمة حققت الهيئة العامة للضرائب التابعة لوزارة المالية ايرادآ بلغ نحو 620 مليار دينار لشهر تشرين الثاني 2020″، مبينا ان “الهيئة عملت على تقديم كافة الدعم والتسهيلات اللازمة لغرض استحصال المبالغ من قبل المكلفين مما ساهمت هذا الخطوات والاجراءات المتبعة من ارتفاع نسب الايرادات المتحقق للخزينة من قبل الهيئة”.

واضاف البيان، “كما حققت الهيئة مبالغ تجاوزت 230 مليار دينار ضمن نظام المدفوعات والتي ستدخل ضمن ايرادات كانون الاول المقبل ووفقا للخطوات التي ساهمت في تحقيق ارتفاع ملحوض بنسب الايرادات التي عدت رافدآ لخزينة الدولة مقارنة بشهر تشرين الثاني ٢٠١٩ حيث حققت ايرادآ بلغ ٢٠٦ مليار اي بواقع زيادة اكثر من ٤٠٠ مليار متحقق عن سنة ٢٠١٩”.

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