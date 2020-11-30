الاطاحة بقيادي بارز في تنظيم داعش بديالى

2020/11/30 | 20:42 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- ديالى

كشف عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية، النائب عبد الخالق العزاوي، الإثنين، 30 تشرين الثاني، 2020، عن الاطاحة بعنصر بارز في تنظيم داعش بكمين نوعي في حوض حمرين بمحافظة ديالى.

وقال العزاوي في حديث لـ( بغداد اليوم)، إن "قوة من الجيش العراقي نجحت ومن خلال جهد استخباري مميز من الاطاحة بعنصر بارز في تنظيم داعش بأطراف ناحية قره تبه ضمن حوض حمرين(75كم شمال شرق بعقوبة) بعد نصب كمين نوعي له".

واضاف أن "المعتقل متورط بسلسلة طويلة من الجرائم والاعتداءات الإرهابية في مناطق متفرقة من حوض حمرين ومحيطها".

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