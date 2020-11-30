تفاصيل مثيرة عن ’إجهاض’ مشروع إقالة الحلبوسي: أبو مازن ’سقط’ في الشباك الإماراتية

2020/11/30 | 20:42 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف تقرير صحفي، تفاصيل إجهاض مساعي جبهة الإنقاذ في مشروع إقالة رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، فيما أشار إلى دور إماراتي، في إضعاف المشروع، ضمن إجراءاتها ضد الحلبوسي، بسبب خروجه المفترض عن المحور الإماراتي – السعودي، وذلك باستخدام النائب أحمد الجبوري (أبو مازن) كأداة لتنفيذ مآربها.وتالياً نص التقرير: عقب حراك سياسي شهدته الساحة السياسية العراقية، …

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