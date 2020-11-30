الكاظمي يبحث مع وزيرين بريطانيين التعاون المشترك في الحرب ضد الإرهاب

2020/11/30 | 20:42 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أبدى رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، الاثنين، حرص العراق على بناء علاقات استراتيجية مع بريطانيا في المجالين السياسي والاقتصادي، في حين أكد وفد بريطاني دعم لندن للحكومة العراقية والخطوات المتخذة نحو إجراء الانتخابات المبكرة.وقال مكتب الكاظمي في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، إن “رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي استقبل، اليوم الاثنين، …

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