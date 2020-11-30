الجبوري: مطار كركوك الدولي ينقل المحافظة إلى واقع جديد

2020/11/30 | 20:42 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن محافظ كركوك في العراق راكان الجبوري، الاثنين، تقديم طلب إلى مجلس الوزراء لاستحصال موافقة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي لتحديد موعد افتتاح مطار كركو...

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