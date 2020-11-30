2020/11/30 | 20:42 - المصدر: قناة العالم
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- أعلن محافظ كركوك في العراق راكان الجبوري، الاثنين، تقديم طلب إلى مجلس الوزراء لاستحصال موافقة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي لتحديد موعد افتتاح مطار كركو...
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) نشر أولاً على موقع (قناة العالم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الجبوري: مطار كركوك الدولي ينقل المحافظة إلى واقع جديد
) نشر أولاً على موقع (قناة العالم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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