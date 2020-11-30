2020/11/30 | 20:43 - المصدر: آي كيو نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المالية تعلن جلب أموال كبيرة "غير نفطية" بشهر واحد هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع آي كيو نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2020/11/30 | 20:43.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع آي كيو نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المالية تعلن جلب أموال كبيرة "غير نفطية" بشهر واحد) نشر أولاً على موقع (آي كيو نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المالية تعلن جلب أموال كبيرة "غير نفطية" بشهر واحد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (آي كيو نيوز).