الأسهم الأوروبية تسجل أكبر مكاسب شهرية على الإطلاق

2020/11/30 | 20:51 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: تراجعت مؤشرات الأسهم الأوروبية في نهاية تعاملات اليوم الإثنين، لكنها سجلت أكبر مكاسب شهرية على الإطلاق، مع التفاؤل بشأن لقاح الوباء.

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