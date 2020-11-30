الأمم المتحدة تتخوف من

2020/11/30 | 20:52 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أبدت منظمة الأمم المتحدة قلقها البالغ ومخاوفها من كارثة إنسانية بشأن إغلاق مخيمات النازحين في العراق.

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