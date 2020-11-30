المفوضية للداخلية: ضرورة تبادل بيانات الناخبين ونسعى لبطاقة طويلة الأمد

2020/11/30 | 20:52 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- { بغداد : الفرات نيوز } بحث رئيس مجلس المفوّضين جليل عدنان خلف ورئيسة الإدارة الانتخابية أحلام الجابري يوم الاثنين آلية تبادل بيانات الناخبين بين الجانبين فضلاً عن اضافة البيانات الحيوية إلى البيانات النصية الخاصّة بالبطاقات القصيرة

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