2020/11/30 | 20:53 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} اكد النائب عن كتلة الحكمة النيابية المنضوية في تحالف عراقيون، حسن خلاطي، ان التحالف العابر للمكونات سيخوض الانتخابات المقبلة على اساس البرامج وليس المسميات.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (خلاطي: التحالف العابر للمكونات سيتنافس على اساس البرامج وليس المسميات) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (خلاطي: التحالف العابر للمكونات سيتنافس على اساس البرامج وليس المسميات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).