الفرنسية فرابار تقود مباراة يوفنتوس ودينامو كييف في دوري أبطال أوروبا

2020/11/30 | 20:55 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [متابعة_اين] تواصل ستيفاني فرابار الحكمة الفرنسية كتابة التاريخ، باعتبارها الأولى التي تدير مباراة في دوري أبطال أوروبا، بعدما فعلت ذلك في السوبر الأوروبي.

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