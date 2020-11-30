2020/11/30 | 20:55 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وزارة المالية تحقق اكثر من 620 مليار دينار ايرادات ضريبية لشهر تشرين الثاني.

وفقًا للسياسة المالية العامة للحكومة ، والمبادئ المنصوص عليها في الورقة البيضاء واستنادآ الى توجيهات معالي وزير المالية الدكتور علي عبد الامير علاوي ، الى الدوائر والشركات والمصارف التابعة للوزارة لغرض تعظيم ايرادات الدولة الغير نفطية واستحصال المبالغ المترتبة بذمة الشركات وتقديم التسهيلات اللازمة حققت الهيئة العامة للضرائب التابعة لوزارة المالية ايرادآ بلغ نحو 620 مليار دينار لشهر تشرين الثاني 2020.

حيث عملت الهيئة العامة للضرائب على تقديم كافة الدعم والتسهيلات اللازمة لغرض استحصال المبالغ من قبل المكلفين مما ساهمت هذا الخطوات والاجراءات المتبعة من ارتفاع نسب الايرادات المتحقق للخزينة من قبل الهيئة .

فيما حقق الهيئة مبالغ تجاوزت 230 مليار دينار ضمن نظام المدفوعات والتي ستدخل ضمن ايرادات كانون الاول المقبل

ووفقا للخطوات والتوجيهات التي تعمل بها الهيئة العامة للضرائب التي جاءت مميزة وساهمت في تحقيق ارتفاع ملحوض بنسب الايرادات التي عدت رافدآ لخزينة الدولة مقارنة بشهر تشرين الثاني ٢٠١٩ حيث حققت ايرادآ بلغ ٢٠٦ مليار اي بواقع زيادة اكثر من ٤٠٠ مليار متحقق عن سنة ٢٠١٩.

وتاتي عملية تحصيل الايرادات الكبيرة في ظل هذه الظروف الحاليه من ازمة اقتصاديه وجائحة كورونا وان وزارة المالية ستعمل على تطبيق نطام الاتمتة

مما سيعزز هذا النظام الى اداره الوضع المالي في ضوء الازمة المالية الراهنة في الكمارك والضرائب ، ووضع الحلول اللازمة لتحقيق الاصلاح المالي التي تعد من ضمن اهداف الورقة البيضاء.

المكتب الاعلامي لوزارة المالية

30 تشرين الثاني 2020

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المالية تعلن تحقيق أكثر من 620 مليار دينار خلال شهر واحد!) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المالية تعلن تحقيق أكثر من 620 مليار دينار خلال شهر واحد!) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة ناس).