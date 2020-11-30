سائرون: حسم 90% من دوائر المناطق المتنازع عليها

2020/11/30 | 20:56 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد تحالف سائرون، حسم تسعين بالمئة من الأمور الفنية والجغرافية في المناطق المتنازع عليها المتعلقة بالدوائر الانتخابية.

وقال نواب عن التحالف، إنه تم احتساب عدد الدوائر في قانون الانتخابات، بالاعتماد على كوتة النساء، لكن هناك بعض الأمور فيها تعقيدات وتحتاج إلى تعديلات فنية وجغرافية، مثل قضية سنجار وغيرها من المناطق.

وأضافوا، أن المتبقي من دوائر المناطق المتنازع عليها هو مراعاة الامتداد الجغرافي، وكذلك الامور الفنية في كيفية توزيع الناخبين بين هذه الدوائر الانتخابية، نافين وجود تغيير بعدد وشكل الدوائر.

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