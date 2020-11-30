ترمب: يجب الإسراع بإصدار ترخيص استخدام لقاح موديرنا

2020/11/30 | 20:56 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

طالب الرئيس الأميركي دونالد ترمب، بالإسراع بإصدار ترخيص استخدام لقاح مودرنا.

تركب قال في تغريدة مقتضبة على تويتر، ان شركة مودرنا تتقدم الآن بطلب للحصول على الموافقة الطارئة للقاح، وهو ما يحتم على هيئة الغذاء والدواء الأميركية التصرف بسرعة، واصفا انتاج اللقاح بأنه عملية التفاف سريع وبأنها معجزة عظيمة في العصر الحديث على حد تعبيره.

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