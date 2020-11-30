العراق يطالب الامم المتحدة بتقديم الدعم لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد

2020/11/30 | 20:58 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد طالب العراق بشكل رسمي، الاثنين، الامم المتحدة بتقديم الدعم لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد من خلال إرسال المراقبين. وذكر بيان لوزارة الخارجية، تلقى “النور نيوز” نسخة منه، أن “وزير الخارجيّة فؤاد حسين استقبل وزير الدولة لشُؤُون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا البريطانيّ جيمس كلفيرلي، والوفد المرافق له في مبنى الوزارة ببغداد”، مضيفا أنه …

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