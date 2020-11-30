خطوة جديدة لتوزيع الرواتب في اقليم كوردستان

2020/11/30 | 21:08 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا نار تي

اكد عضو برلمان كوردستان عن الحزب الديمقراطي الكوردستاني "عبدالسلام دولمري"، الاثنين، توزيع رواتب موظفي اقليم كوردستان خلال يومين عن طريق اللجوء الى القروض، في حال لم ترسل الحكومة الاتحادية مبلغ 320 مليار دينار الى الاقليم.

وذكر "دولمري" في تدوينة على حسابه بموقع فيسبوك، تابعه ديجيتال ميديا ان ار تي، اليوم (30 تشرين الثاني 2020)، ان "من المقرر البدء بتوزيع رواتب شهر تشرين الاول في اقليم كوردستان خلال يومين، وفي حال لم ترسل الحكومة الاتحادية مبلغ 320 مليار دينار الى الاقليم، ستلجأ حكومة الاقليم من اجل ذلك الى الاقتراض".

وكان مصدر في وزارة مالية اقليم كوردستان قد صرح لـ ان ار تي قبل ايام، ان "توزيع رواتب شهر تشرين الاول في اقليم كوردستان سيبدأ منتصف الاسبوع المقبل وان نسبة الاستقطاع من الرواتب ستكون اكثر من 18% في حال لم ترسل الحكومة الاتحادية في بغداد اموالا الى اقليم كوردستان".

جدير بالذكر ان موظفي اقليم كوردستان استلموا في عام 2020، اربعة رواتب فقط مع استقطاع نسبة 185 الى 215 من الراتب الكلي.

ا.ح

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