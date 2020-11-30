ارتفاع صادرات التمور العراقية للخارج في 2020 بزيادة كبيرة عن العام الماضي

2020/11/30 | 21:11 - المصدر: يس عراق

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يس عراق – بغداد

أعلنت دائرة وقاية المزروعات احدى دوائر وزارة الزراعة، اليوم الاثنين، عن وصول كميات التمور المصدرة خلال الشهرين الماضيين الى حدود( 130) الف طن بزيادة كبيرة مقارنة مع المصدر من التمور خلال الموسم 2019 والذي بلغ (61) الف طن والموسم 2018 الذي بلغ المصدر فيه من التمور ( 79 ) الفا و ( 322 ) طنا.

وذكر بيان لوزارة الزراعة, ان هذه الزيادة الكبيرة جاءت بعد تطوير قطاع زراعة النخيل وإنتاج التمور وفتح قنوات التصدير لدعم الاقتصاد الوطني فضلا عن الخطط والبرامج الموضوعة من قبل الكادر المتقدم في الوزارة والمختصين في المجال الزراعي بغية النهوض بمستوى الإنتاج والتسويق وتحقيق الجدوى الاقتصادية المناسبة لأصحاب البساتين “.

ولفتت الى ان ,عملية تصدير التمور مستمرة من خلال استلام طلبات التصدير ومنح شهادة السلامة من الآفات حتى نهاية الموسم ليكون هذا الموسم قياسيا من حيث تسهيل الإجراءات في اختصار الوقت من حيث استلام طلبات التصدير ووصول فرق التبخير لمواقع التمور المصدرة التي نأمل أن تكون أكبر كميات تصدر مقارنة مع المواسم التي مضت”.

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