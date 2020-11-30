2020/11/30 | 21:13 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الصدر داعياً للاستعداد للانتخابات: المرجعية حققت استقالة عبد المهدي وحققنا لكم تنصيب الكاظمي

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