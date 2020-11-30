الاعلام الرقمي يصدر بيانا حول قانون جرائم المعلوماتية

2020/11/30 | 21:20 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعتبر مركز الاعلام الرقمي، يوم الاثنين، أن مشروع قانون جرائم المعلوماتية تجاهل جريمة تسريب بيانات المستخدمين.

وقال المركز في بيان حصل PUKmedia على نسخة منه، "نستغرب من عدم وجود مادة تتعلق بتسريب بيانات المستخدمين في مشروع قانون الجرائم الالكترونية المزمع التصويت عليه في البرلمان".

وأكد المركز، ان "قانون الجرائم الالكترونية لم يتضمن اي مادة تلزم شركات الانترنت والاتصالات ومواقع التواصل الاجتماعي بحماية بيانات المواطنين العراقيين من جريمة تسريب بياناتهم".

وأشار الى، ان "تسريب بيانات المستخدمين هي احدى المشاكل الامنية الخطيرة على الصعيد العالمي والقانون تجاهل هذه المشكلة، حيث من الممكن ان تتسرب هذه المعلومات بصورة عمدية ويتم بيعها لطرف ثالث، او ان الشركات المعنية لم تبذل جهودا لحماية بيانات مستخدميها".

وشدد المركز، خلال بيانه، على "ضرورة وجود مادة قانونية تنص على معاقبة الشركات عند تسريب بيانات المواطنين سواء كان هذا التسريب بإهمال (عن غير قصد) او بتواطئ (بقصد)".

PUKmedia عن مركز الاعلام الرقمي‌

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