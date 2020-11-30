2020/11/30 | 21:21 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

استغرب مركزالاعلام الرقمي، اليوم الاثنين، من عدم وجود مادة تتعلق بتسريب بيانات المستخدمين في مشروع قانون الجرائم المعلوماتية المزمع التصويت عليه في البرلمان.

وقال المركز في بيان تلقت “تقدم” نسخة منه، ان “قانون الجرائم المعلوماتية لم يتضمن اي مادة تلزم شركات الانترنت والاتصالات ومواقع التواصل الاجتماعي بحماية بيانات المواطنين العراقيين من جريمة تسريب بياناتهم”، مبينا ان “تسريب بيانات المستخدمين هي احدى المشاكل الامنية الخطيرة على الصعيد العالمي وان القانون تجاهل هذه المشكلة، حيث من الممكن ان تتسرب هذه المعلومات بصورة عمدية ويتم بيعها لطرف ثالث، او ان الشركات المعنية لم تبذل جهودا لحماية بيانات مستخدميها”.

واكد المركز على “ضرورة وجود مادة قانونية تنص على معاقبة الشركات عند تسريب بيانات المواطنين سواء كان هذا التسريب بإهمال (عن غير قصد) او بتواطئ (بقصد)”.

من الجدير بالذكر ان عددا من الدول مؤخرا مثل كوريا الجنوبية قامت بتغريم فيسبوك بـ6.1 مليون دولار بسبب تسريب بيانات بعض مواطنيها الى شركات اخرى.

وكان مركز الاعلام الرقمي قد اصدر في 13 نيسان عام 2019 ، بيانا تفصيليا حول مسودة قانون جرائم المعلوماتية كشف فيه الثغرات والاخطاء التي تضمنها المشروع .





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الاعلام الرقمي: قانون جرائم المعلوماتية تجاهل جريمة تسريب بيانات المستخدمين) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الاعلام الرقمي: قانون جرائم المعلوماتية تجاهل جريمة تسريب بيانات المستخدمين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).