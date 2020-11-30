الدولار الأمريكي يتحول للارتفاع عالمياً مع متابعة التطورات الاقتصادية والسياسية

2020/11/30 | 21:21 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: تحول الدولار الأمريكي للارتفاع أمام سلة العملات الرئيسية خلال تعاملات اليوم الجمعة، مع متابعة التطورات الاقتصادية والسياسية.

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