الكاظمي يطلب دعمًا عسكريًا واقتصاديًا من بريطانيا

2020/11/30 | 21:26 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحريرأكد رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي، الإثنين، حرص العراق على بناء علاقات استراتيجية مع بريطانيا، في المجالين السياسي والاقتصادي.

واستقبل الكاظمي، 30 تشرين الثاني/نوفمبر، وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط وإفريقيا، جيمس كليفرلي، ووزير القوات المسلحة البريطانية، جيمس هيبي، وفق بيان حكومي.

وذكر البيان، أن "اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، في المجالات السياسية والاقتصادية والعسكرية، وأهمية استمرار التعاون المشترك في مجال الحرب ضد الإرهاب وملاحقة تنظيم داعش الإرهابي، كما جرى بحث الوضع الإقليمي والعمل سوية من أجل التهدئة والحوار، بهدف استقرار المنطقة".

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مباحثات الكاظمي في لندن

وأضاف البيان، أن "اللقاء شهد أيضًا مناقشة ما تم الاتفاق عليه خلال زيارة رئيس مجلس الوزراء إلى المملكة المتحدة، الشهر الماضي، وسبل تحويله إلى خطوات عملية، تصب في مصالح البلدين"، مبينًا أن المجتمعين "بحثوا سبل دعم بناء قدرات القوات العراقية، في مجال التدريب والمعدات والدعم الاستخباري، على أن يكون الدعم المقدم وفق الأولويات العراقية".

وأكد الكاظمي، بحسب البيان، "حرص العراق على بناء علاقات استراتيجية مع المملكة المتحدة، في المجالين السياسي والاقتصادي"، مشيرًا إلى "العلاقات التاريخية بين البلدين، والتي من شأنها أن تسهم في تعزيز التعاون ودعم الاقتصاد العراقي، ودعم الإصلاحات الاقتصادية التي تضمنتها الورقة البيضاء، وكذلك مساعدة العراق في الوصول إلى انتخابات حرة وشفافة، تلبي تطلعات الشعب العراقي".

من جانبه، أكد الوفد البريطاني، "دعم بريطانيا للعراق، وللمسار الذي اتخذته الحكومة العراقية، في مجال الإصلاح الاقتصادي والأمني، والخطوات المتخذة نحو إجراء الانتخابات المبكرة"، على حد تعبير البيان.

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