بومبيو يدعو رئيس وزراء إثيوبيا لـ

2020/11/30 | 21:26 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، الاثنين، رئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد إلى "وقف تام للمعارك" والسماح "للطواقم الإنسانية بدخول" اقليم تيغراي "من دون معوقات".

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