قباد طالباني خلال اجتماعه مع الناشط الايزيدي عابد شمدين يعلن دعمه لمشروع الناجيات الايزيديات

2020/11/30 | 21:26 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 ــ أربيل أعلن نائب رئيس وزراء حكومة إقليم كردستان يوم أمس الأحد الموافق 29-11-2020، عن دعمه الكامل لمشروع قانون الناجيات الإيزيديات وذلك خلال اجتماعه مع الناشط الايزيدي عابد شمدين.وقال “قباد طالباني” نائب رئيس وزراء حكومة اقليم كردستان في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، أن “‏النساء الإيزيديات والناجيات بشكل عام من …

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