2020/11/30 | 21:28 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأمم المتحدة قلقة من قرار بغداد إغلاق مخيمات النازحين هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع شفق نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2020/11/30 | 21:28.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع شفق نيوز.

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