الصدر يدعو الى اتخاذ الطرق السليمة في التظاهر

2020/11/30 | 21:33 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اكد زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، اليوم الاثنين، ان المذهب صار اسير التشدد الذي يصدر من بعض منتسبيه وصار اسير الاهواء والنزوات للفاسدين.

وقال الصدر في تغريدة له على تويتر، ان “الحكم لن يدوم مع الظلم وكذا الثورات لن تدوم من دون دين ومذهب وعقيدة صحيحة”، داعيا الى اتخاذ الطرق السليمة في التظاهر.

وادناه نص التغريدة:-

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