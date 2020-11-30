اكتشاف مقبرة غامضة في هولندا

2020/11/30 | 21:33 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ متابعة

اكتشف علماء الآثار مقبرة جماعية غامضة في هولندا تحتوي على هياكل عظمية لعشرين شخصا.

وتفيد صحيفة NU.nl، بأن علماء الآثار اكتشفوا هذه المقبرة الجماعية الغامضة في ضواحي قلعة بيتشتاين، التي تعود إلى العصور الوسطى، الواقعة بالقرب من مدينة فيانين، ولم يعثر العلماء على أي أثر للأنسجة أو المجوهرات في المقبرة.

وقد أعلنت كريستا هندرسون، رئيسة بلدية المدينة، أنها “فوجئت” بهذا الاكتشاف، مشيرة إلى أن بعض الهياكل العظمية كانت مكدسة فوق بعضها البعض.

وقالت، “من الواضح جدا، أن هذا الاكتشاف تاريخي.



وهذه الهياكل العظمية تعود إلى الفترة بين أواخر العصور الوسطى وعدة قرون ماضية”.

ووفقا لعلماء الآثار، من المحتمل أن الأشخاص المدفونين في هذه المقبرة الجماعية توفوا في نفس الوقت.



ولا يستبعد العثور على مقابر مشابه في هذه المنطقة.



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