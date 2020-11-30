التعليم توجه بتكثيف إجراءات الدراسة المدمجة استعدادا للعام الدراسي الجديد

2020/11/30 | 21:39 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا ان ار تي

وجه وزير التعليم العالي والبحث العلمي، نبيل كاظم عبدالصاحب، الاثنين، بتكثيف إجراءات الدراسة المدمجة، وان لا يتجاوز التدريب العملي والتطبيقي والسريري يومين في الأسبوع.

وقالت وزارة التعليم في بيان تلقى "ديجيتال ميديا ان ار تي" نسخة منه اليوم، (30 تشرين الثاني 2020)، ان "وزير التعليم نبيل كاظم عبدالصاحب، وجه الجامعات بتكثيف إجراءات البرنامج الدراسي المتعلقة بالتعليم المدمج استعدادا لقرب انطلاق العام الدراسي الجديد 2021/2020 في السادس من كانون الأول المقبل".

وأضاف البيان، ان عبدالصاحب "حث على إعداد جداول ذات تعامل مرن تغطي متطلبات الجانب التطبيقي والعملي والسريري بما لا يتجاوز اليومين أسبوعيا مع إمكانية استغلال يوم السبت".

وشدد الوزير بحسب البيان، "على تسهيل اجراءات استضافة الطلبة في الجانب العملي والتطبيقي في جامعات محافظاتهم ومراعاة الظروف الصحية والاقتصادية وتذليل العقبات والإفادة من الأبنية والقاعات والمختبرات التي توفر مناخا ناجحا لبرامج التعليم المدمج ضمن توقيتات التقويم الجامعي".

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