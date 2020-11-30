الزراعة تتلف أعلافاً منتهية الصلاحية

2020/11/30 | 21:42 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد – واع

أعلنت وزارة الزراعية، اليوم الاثنين، إتلافها بالتعاون مع جهاز الأمن الوطني أعلافاً منتهية الصلاحية.

وذكر المتحدث باسم الوزارة حميد النايف في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أنه "بناءً على معلومات وردت الى الوزارة من إحدى مفارز جهاز الأمن الوطني، تفيد بوجود كميات من الأعلاف المختلفة الأغراض، فقد تمت مداهمتها وضبطها".

وأضاف، أن "معلومات أمنية دقيقة عن وجود أعلاف في مخازن شركة الظلال، وبعد التحري ظهرت بأنها منتهية الصلاحية"، مشيرا الى أن "الوزارة وفور تلقيها الإشعار شكلت لجنة من دائرة الثروة الحيوانية إحدى تشكيلات الوزارة، من أجل كشف ملابساتها بالتعاون مع جهاز الأمن الوطني".

وأوضح النايف، أن "كمية الأعلاف التي تم ضبطها تبلغ أكثر من عشرة أطنان وهي مخصصة لإطعام القطط والكلاب وإعلاف طيور الزينة"، منوها عن أنه "تم عمل محضر أصولي للإتلاف وإرسالها الى دائرة البيطرة الجهة المعنية بالإتلاف كونها منتهية الصلاحية ولها أضرار سلبية على صحة الحيوانات المعنية".

وأشاد، "بدور جهاز الأمن الوطني والجهات ذات العلاقة من أجل القضاء على المواد المهربة والتي لا تخضع للفحوصات المختبرية التي تبين صلاحيتها للاستهلاك من عدمها".

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