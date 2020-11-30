ترجيح لتوافق بشأن تمديد الضوابط الحالية لصفقة / أوبك+ / إلى الربع الأول من العام المقبل

2020/11/30 | 21:44 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد / نينا / ذكر مصدر في أوبك بأن هناك اتجاها يقضي بالتوصل إلى توافق بشأن تمديد الضوابط الحالية لصفقة "أوبك+" إلى الربع الأول من عام 2021.وأكد المصدر لوكالة /سبوتنيك/ الروسية ان : بعض الدول الأعضاء تصر على شروط محددة، مثل الإبقاء على آلية التخفيضات التعويضية.وأضاف المصدر أنه : جاري بحث تمديد الضوابط الحالية لصفقة / أوبك+/ لمدة 3 أشهر.وتابع مصدر اخر للوكالة ان : قرار المنظمة بشأن معايير اتفاق "أوبك+" بدءاً من عام 2021 يمكن أن يتم يوم غدٍ الثلاثاء، لكن اجتماع المنظمة لا يزال مستمرا".وعقد اليوم الإثنين، اجتماع جميع دول "أوبك"، حيث كان من المزمع أن تحدد المنظمة خلاله قرارها حول مصير قرار خفض إنتاج النفط "أوبك+" اعتباراً من عام 2021.يذكر أن الشروط الحالية للصفقة، التي بدأت في أيار، تنص على تخفيف جزئي للقيود اعتباراً من كانون الثاني 2021 حتى 5.8 مليون برميل يومياً من 7.7 مليون الحالية.وسيعقد غدا الثلاثاء الأول من كانون الأول، الاجتماع الوزاري الثاني عشر لمنظمة "أوبك+"، الذي سيجمع الدول الموقعة على إعلان التعاون في أبريل 2020.وأعرب وزير الطاقة الجزائري، عبد المجيد عطار، عن تفاؤله بإمكانية تحسن سوق النفط العالمية خلال العام المقبل، بعد فترة من المعاناة جراء تبعات تفشي وباء كوفيد-19./انتهى3

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