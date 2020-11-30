ستيفاني فرابارت.. اول فرنسية تدير مباراة في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم

2020/11/30 | 21:44 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد / نينا / ستصبح الحكمة الفرنسية ستيفاني فرابارت أول امرأة تدير مباراة في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم للرجال، بعد اختيارها لقيادة مباراة يوفنتوس ودينامو كييف في تورينو يوم الأربعاء المقبل.وقالت صحيفة / لاغازيتا ديلو سبورت/ الإيطالية: إن الفرنسية البالغة من العمر 37 عامًا ستدير مباراة يوفنتوس ودينامو كييف، المقرر إقامتها في ملعب أليانز في تورينو يوم الأربعاء الثاني من كانون الأول 2020.وتأهل يوفنتوس إلى دور الـ16 بصحبة برشلونة عن المجموعة السابعة، حيث يملك 9 نقاط من 4 مباريات متأخرا بـ3 نقاط عن برشلونة قبل جولتين على نهاية دور المجموعات.وكانت فرابارت أول امرأة تدير مباراة في الدوري الفرنسي وقادت نهائي كأس السوبر الأوروبي في عام 2019، وفي تشرين الأول الماضي ظهرت لأول مرة في الدوري الأوروبي.وأدارت فرابارت مباراة ليفربول وتشيلسي في تشرين الأول الماضي في السوبر الأوروبي، وكذلك أدارت مباراة ليستر سيتي وزوريا في الدوري الأوروبي الشهر الماضي.وقبل قيادة مباراة الفريقين الإنجليزيين في إسطنبول، كانت فرابارت المولودة في 1983 قد أدارت بالفعل نهائي كأس العالم للسيدات بين الولايات المتحدة وهولندا عام 2019، وأدارت مباراة نصف نهائي بطولة أوروبا 2017، ونهائي بطولة أوروبا للشباب تحت 17 عاما.وفي نيسان 2019، أصبحت أول امرأة تدير مباراة في الدوري الفرنسي بين أميان وستراسبورغ، ثم باتت حكمة دائمة لمباريات الدوري الفرنسي للرجال.وصرحت ستيفاني فرابارت في مقابلة مع موقع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم: أنا سعيدة جدًا.



بالنسبة لي كانت مفاجأة حقًا، لم أكن أتوقع أن أكون قادرًا على إدارة كأس السوبر الأوروبي، إنه لشرف كبير.



أتمنى أن أكون نموذجا ومثلا لجميع الحكمات السيدات ولجميع الفتيات اللواتي يطمحن للقيام بهذا العمل./انتهى3

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