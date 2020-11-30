اليكم اهم الملفات التي بحثها الكاظمي مع وزيرين بريطانيين

2020/11/30 | 21:44 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أبدى رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، الاثنين، حرص العراق على بناء علاقات استراتيجية مع بريطانيا في المجالين السياسي والاقتصادي، في حين أكد وفد بر...

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