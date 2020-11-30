العراق يبحث تطوير منتخبه النسوي بكرة القدم مع اسبانيا

2020/11/30 | 21:50 - المصدر: يس عراق

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يس عراق – بغداد

عقدت اللجنة النسوية في الهيئة التطبيعية لاتحاد كرة القدم العراقي، اليوم الاثنين، اجتماعاً مع اللجنة النسوية لرابطة الدوري الإسباني، للارتقاء بواقع الكرة النسوية.

وقالت رئيسة اللجنة، أزهار محمد في بيان صحفي: “تم الاتفاق في الاجتماع على فتح آفاق التعاون مع وزارة التربية/ الدائرة العامة للتربية الرياضية، بشأن إقامة الأنشطة والبطولات الخاصة لكرة القدم (الصالات والمكشوفة)، ابتداءً من رياض الأطفال وصولا لجميع المراحل الدراسية”.

وأضافت: “حرصت اللجنة النسوية، في الاجتماع، على ضرورة توسيع القاعدة ونشر لعبة كرة القدم النسوية في المدارس والتربيات في المحافظات كافة، على أمل اكتشاف اللاعبات الموهوبات اللائي لديهن القدرة على الإبداع، ورسم مستقبلٍ زاهر لهن مع المنتخبات الوطنية”.

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