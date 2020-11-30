صحة الاقليم تصدر تعليمات جديدة خاصة ببدء الرحلات الجوية

2020/11/30 | 21:51 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدرت وزارة الصحة في اقليم كوردستان، تعليمات جديدة خاصة ببدء الرحلات الجوية وسط تفشي فايروس كورونا المستجد.

الوزارة خلال كتاب رسمي وجهتها الى وزارة النقل والاتصالات في اقليم كوردستان، تخلله تعليمات جديدة حول بدء الرحلات الجوية، مشيرة الى ان المواطنين الوافدين من محافظات الوسط والجنوب الى اقليم كوردستان عبر مطاري السليمانية واربيل الدوليين، ليسوا بحاجة الى اجراء فحص خاص بفايروس كورونا.

وبينت الوزارة، انها قررت برفع الحجر الصحي عن المسافرين الذين لا تظهر عليهم اية اعراض للاصابة بكوفيد 19، وفق احدث البروتوكولات لمنظمة الصحة العالمية، لافتة الى ضرورة ان يقوم المسافر بمراقبة حالته الصحية لمدة 14 يوما منذ تأريخ وصوله الى الاقليم.

واشارت وزارة الصحة، خلال كتابها، ان المواطنين العائدين الى اقليم كوردستان وتظهر عليهم اعراض الاصابة بفايروس كورونا بضرورة ابلاغ المؤسسات الصحية، وفقا للتعليمات والبروتوكولات الصحية.

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