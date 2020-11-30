صندوق النقد: اقتصاد منطقة اليورو قد يحتاج للتحفيز المالي والنقدي

2020/11/30 | 21:52 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: حذر صندوق النقد الدولي من أنه ما لم تتغير "ديناميكيات الوباء بشكل كبير" في أوروبا في الأشهر المقبلة، فإن النمو الاقتصادي في منطقة اليورو

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