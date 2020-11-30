2020/11/30 | 21:54 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} اعلنت مديرية الاستخبارت العسكرية، الاثنين، تدمير 12 عبوة ناسفة في الكرمة التابعة لمحافظة الانبار.

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