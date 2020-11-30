2020/11/30 | 21:54 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} اصدرت مديرية شرطة واسط، الاثنين، بيانا توضيحيا موجهاً الى الاهالي والمتظاهرين حول الاحداث الاخيرة التي جرت في ساحات التظاهرات.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شرطة واسط للمتظاهرين: الحفاظ على أرواح المواطنين ليس ضعفاً) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شرطة واسط للمتظاهرين: الحفاظ على أرواح المواطنين ليس ضعفاً) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).