تركيا تسجل رقما قياسيا جديدا في عدد وفيات فيروس كورونا

2020/11/30 | 21:56 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ متابعة

أظهرت بيانات من وزارة الصحة التركية، أن حصيلة وفيات COVID-19 اليومية في البلاد سجلت رقما قياسيا لليوم الثامن على التوالي يوم الاثنين، مع 188 حالة وفاة في الـ 24 ساعة الماضية.

وبلغ الإجمالي الوفيات في البلاد منذ بداية الوباء في شهر مارس 13746 حالة وفاة.

ووصل عدد حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا، بما في ذلك الحالات التي لا تظهر عليها أعراض، خلال الـ 24 ساعة الماضية إلى مستوى قياسي، حيث بلغ 31219.

وعلى مدى أربعة أشهر أبلغت تركيا فقط عن حالات أعراض، لكنها أبلغت منذ الأربعاء عن جميع الحالات.

هذا، ولا تزال بيانات العدد الإجمالي للحالات غير متوفرة.



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