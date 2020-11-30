2020/11/30 | 22:10 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

فوتو:

منذ 24 دقیقة

1246 مشاهدة

ديجيتال ميديا ان ار تي

أقدمت السلطات المصرية، الاثنين، على فتح تحقيق بشأن التقاط عارضة الأزياء، سلمى الشيمي، صورا وصفت بـ"الفاضحة"، قرب هرم زوسر الأثري.

ونشرت الشيمي، مقطع فيديو وصورا وهي ترتدي ملابس ذات طابع فرعوني، أمام هرم مصطبة زوسر المدرج، وقالت إنه "تم العثور على الملكة ملبنيتي" و"السيشن بليل كيلوبترا 2020".

من جهتهم قال مسؤولو الآثار في المنطقة إن الشيمي دخلت وهي ترتدي عباءة سوداء، وجاءت في فترة مبكرة جدا، حيث لم يكن هناك أي زوار، وإنهم غير قادرين على متابعة كل زائر يأتي للمنطقة.

وكان أمين عام المجلس الأعلى للآثار، مصطفى وزيري، قد أحال واقعة التصوير التي أصبحت تعرف باسم "فتاة السيشن" إلى النيابة العامة.

وتواجه خمس فتيات مصريات على الأقل يعرفن بـ "فتيات التيك توك"، أحكاما قضائية بالحبس والغرامة المالية لاتهامهن بالتعدي على المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصري، بسبب تقديم مقاطع مصورة اعتبرت من قبل البعض "خادشة للحياء".

A.A

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مصر تحيل 'فتاة السيشن' للنيابة بعد جلسة تصوير 'فاضحة' (فيديو + صور)) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مصر تحيل 'فتاة السيشن' للنيابة بعد جلسة تصوير 'فاضحة' (فيديو + صور)) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (NRT عربية).