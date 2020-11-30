الاعرجي يؤكد ضرورة تفعيل أوامر القبض في ذي قار

2020/11/30 | 22:13 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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بغداد – واع

عقد مستشار الأمن القومي رئيس فريق أزمة الطوارئ قاسم الأعرجي، اجتماعا مع القيادات الامنية في محافظة ذي قار، فيما اكد ضرورة تفعيل اوامر القبض ومتابعة العناصر الشاذة والمنحرفة، والقوات الماسكة.

وذكر بيان لمكتب الاعرجي تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، اليوم الاثنين، ان مستشار الأمن القومي، رئيس فريق أزمة الطوارئ، قاسم الأعرجي، عقد اجتماعا مع القيادات الأمنية في محافظة ذي قار، بحضور عبد الغني الأسدي عضو فريق أزمة الطوارئ، وقائد عمليات سومر وقائد شرطة ذي قار وقطعات الجيش والشرطة القادمة من بغداد، ومديري الأجهزة الأمنية في المحافظة.

وأكد الاعرجي، خلال الاجتماع، على ضرورة تفعيل أوامر القبض ومتابعة العناصر الشاذة والمنحرفة، ومتابعة القوات الماسكة وعملها بشكل مشترك، وفرض هيبة الدولة واحترام حقوق الإنسان، حسب توجيهات القائد العام للقوات المسلحة.

وناقش فريق أزمة الطوارئ برئاسة الأعرجي، بحسب البيان، مع القيادات الأمنية والعسكرية، الخطط الكفيلة بالحفاظ على الأمن وعودة الحياة الطبيعية الى محافظة ذي قار، بتعاون الجميع.

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