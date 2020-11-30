شاسوار عبدالواحد.. الاتحاد الوطني والقوى المشاركة في حكومة الاقليم يعانون من الازدواجية

2020/11/30 | 22:14 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا ان ار تي

اعلن رئيس حراك الجيل الجديد شاسوار عبدالواحد، الاثنين، ان الاتحاد الوطني الكوردستاني والقوى السياسية الاخرى المشاركة بحكومة اقليم كوردستان يمارسون الازدواجية بين السلطة والمعارضة، مشيدا بكتلة الحراك وبرلمانيه الاربعة.

وكتب عبدالواحد في تدوينة على حسابه الخاص بموقع فيسبوك، اليوم (30 تشرين الثناي 2020)، ان " ما يقوم به الاتحاد الوطني الكوردستاني والقوى الاخرى المشاركين مع الحزب الديمقراطي الكوردستاني في تشكيل حكومة اقليم كوردستان ان وضع قدم في السلطة والاخرى مع المعارضة، لم يعد خافيا على المواطنين، ولا قيمة له، وخاصة مع اقتراب انتخابات مجلس النواب".

واضاف مخاطبا تلك الاحزاب، "لو كنتم صادقين فعليكم الانسحاب من هذه الحكومة الفاشلة واتركوا كل هذه المناصب العليا من وزراء ووكلاء وزراء ومدراء عامين والسلطة والاموال، وبخلاف ذلك فان ما تفعلونة لا قيمة ولا اثر له، ومواطنوا كوردستان يعلمون جيدا انكم شركاء في السرقات مع الديمقراطي الكوردستاني ولديكم حصص فيها".

وشبه عبدالواحد موقف الاتحاد الوطني وتلك الاحزاب بـ "ثورالجدول" الذي يأكل من جهتي جدول الماء.





وتابع، ان "موقف البرلمانيين الاربعة الشجعان من كتلة الجيل الجديد وجميع البرلمانيين المعارضين من الكتل الاخرى في جلسة برلمان كوردستان، اليوم الاثنين، مدعاة للثناء والفخر".

واوضح، لقد "اثبت هؤلاء البرلمانيون الاربعة ان اتخاذ المواقف والاستمرار والتأكيد عليها لا يكون بالعدد فقط، ربما يكون اعدادهم قليلة في البداية، ولكن مع الاستمرار فأن تأثيرهم سينمو وجبهتم ستتوسع، لقد اتخذ العديد من البرلمانيين الشجعان الاخرين نفس مواقفكم السابقة، لقد استطعتم احداث تغيير، من خلال الارادة والاستمرارية".

وكانت جلسة برلمان إقليم كوردستان، اليوم الاثنين، شهدت لأول مرة تمرد أكثر من ثلث أعضاء المجلس على توجهات الحكومة، معطلين عقد الجلسة للمطالبة بمناقشة أزمة الرواتب ومشكلة العوائد المالية قبل كل شيء، مؤكدين انه "لا جلسة للبرلمان دون مناقشة أزمة الرواتب والفقر".

ا.ح

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