صحة الرصافة تبين التوزيع الجغرافي للإصابات الـ “135” المسجلة اليوم

2020/11/30 | 22:15 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلن مدير عام صحة بغداد الرصافة عبد الغني الساعدي، اليوم الاثنين، عن تسجيل 135 اصابة جديدة بفيروس كورونا بينها 49 اصابة شخصت خلال الرصد الوبائي للقطاعات الصحية.

وقال الساعدي في بيان صحفي، ان “المؤسسات الصحية في جانب الرصافة سجلت اليوم, 135 اصابة جديدة بفيروس كورونا موزعة كالتالي:.

49 حالة شخصت خلال المسح الوبائي للقطاعات الصحية

قطاع الرصافة 5 حالات

قطاع الشعب 14 حالة

قطاع المدائن 9 حالات

قطاع النهروان 3 حالات

قطاع بغداد الجديدة 8حالات

قطاع الاعظمية 5 حالات

قطاع الاستقلال 5 حالات

– 86 حالة شخصت خلال مراجعتهم للمؤسسات الصحية

مدينة الصدر 27 حالة محلة, 521, 515, 536, 571, 547, 559, 518, 517, 558, 554, 516, 569, 526, 523,

الكرخ 6 حالات ضمن المناطق التالية, السيدية والقادسية والدورة والغزالية وحي الجامعة والعطيفية

الفضل حالة واحدة

بغداد الجديدة 3 حالات محلة 709, 711, 706

النهروان حالتين الزراعي

الزعفرانية 5 حالات محلة 964, 952, 991, 979, 919

الشعب 4 حالات محلة 341, 317, 333, 323

زيونة حالتين محلة 710, 715, 714

حي النصر حالة واحدة محلة 773

المشتل حالتين محلة 751,

حي اكد حالتين قرب جامع الزهراء

الاعظمية 4 حالات محلة 304, 314, 316, 320

كمب سارة حالة واحدة محلة 906

الكرادة 5 حالات محلة 904, 903, 915

حي القاهرة حالة واحدة محلة 322

جسر ديالى 3 حالات محلة 101

الشيخ عمر حالة واحدة محلة 127

المدائن حالتين الوردية, حي الوحدة

الامين حالة واحدة محلة 773

الغدير حالة واحدة محلة 702

الطالبية حالتين محلة 326, 321,

شارع فلسطين حالتين حالة محلة 505, 508

الحسينية حالة واحدة حالات محلة 210,

مجمع البلديات النفطي حالة واحدة

البلديات 3 حالات محلة 738, 728, 734

الاستكشافات حالة واحدة

بسماية حالة واحدة قرية 10

الرشاد حالة واحدة محلة 770

واضاف الساعدي انه “تم نقل جميع المصابين الى الحجر الصحي لتلقي العلاج فيما نقلت الحالات الحرجة الى العناية المركزة الخاصة بالعزل “، مشيرا الى ان “العدد التراكمي للإصابات ارتفع الى 70827 توفي منهم 1398 فيما اكتسب الشفاء 67630 ومتبقي قيد العلاج 1799”.





ودعا الساعدي المواطنين الى “الالتزام بإجراءات الوقاية وتطبيق التباعد الاجتماع لحمايتهم من الاصابة وتقليل تفشي الوباء”.

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