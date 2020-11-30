صحة الرصافة تبين التوزيع الجغرافي للإصابات الـ “135” المسجلة اليوم

اعلن مدير عام صحة بغداد الرصافة عبد الغني الساعدي، اليوم الاثنين، عن تسجيل 135 اصابة جديدة بفيروس كورونا بينها 49 اصابة شخصت خلال الرصد الوبائي للقطاعات الصحية.
وقال الساعدي في بيان صحفي، ان “المؤسسات الصحية في جانب الرصافة سجلت اليوم, 135 اصابة جديدة بفيروس كورونا موزعة كالتالي:.
49 حالة شخصت خلال المسح الوبائي للقطاعات الصحية
قطاع الرصافة 5 حالات
قطاع الشعب 14 حالة
قطاع المدائن 9 حالات
قطاع النهروان 3 حالات
قطاع بغداد الجديدة 8حالات
قطاع الاعظمية 5 حالات
قطاع الاستقلال 5 حالات
– 86 حالة شخصت خلال مراجعتهم للمؤسسات الصحية
مدينة الصدر 27 حالة محلة, 521, 515, 536, 571, 547, 559, 518, 517, 558, 554, 516, 569, 526, 523,
الكرخ 6 حالات ضمن المناطق التالية, السيدية والقادسية والدورة والغزالية وحي الجامعة والعطيفية
الفضل حالة واحدة
بغداد الجديدة 3 حالات محلة 709, 711, 706
النهروان حالتين الزراعي
الزعفرانية 5 حالات محلة 964, 952, 991, 979, 919
الشعب 4 حالات محلة 341, 317, 333, 323
زيونة حالتين محلة 710, 715, 714
حي النصر حالة واحدة محلة 773
المشتل حالتين محلة 751,
حي اكد حالتين قرب جامع الزهراء
الاعظمية 4 حالات محلة 304, 314, 316, 320
كمب سارة حالة واحدة محلة 906
الكرادة 5 حالات محلة 904, 903, 915
حي القاهرة حالة واحدة محلة 322
جسر ديالى 3 حالات محلة 101
الشيخ عمر حالة واحدة محلة 127
المدائن حالتين الوردية, حي الوحدة
الامين حالة واحدة محلة 773
الغدير حالة واحدة محلة 702
الطالبية حالتين محلة 326, 321,
شارع فلسطين حالتين حالة محلة 505, 508
الحسينية حالة واحدة حالات محلة 210,
مجمع البلديات النفطي حالة واحدة
البلديات 3 حالات محلة 738, 728, 734
الاستكشافات حالة واحدة
بسماية حالة واحدة قرية 10
الرشاد حالة واحدة محلة 770
واضاف الساعدي انه “تم نقل جميع المصابين الى الحجر الصحي لتلقي العلاج فيما نقلت الحالات الحرجة الى العناية المركزة الخاصة بالعزل “، مشيرا الى ان “العدد التراكمي للإصابات ارتفع الى 70827 توفي منهم 1398 فيما اكتسب الشفاء 67630 ومتبقي قيد العلاج 1799”.
ودعا الساعدي المواطنين الى “الالتزام بإجراءات الوقاية وتطبيق التباعد الاجتماع لحمايتهم من الاصابة وتقليل تفشي الوباء”.
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