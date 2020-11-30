الاعلام الامني تعلن العثور على كهوف حديثة وصواريخ طائرة في الانبار

2020/11/30 | 22:15 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خلية الإعلام الأمني============== شرعت قيادة عمليات الانبار من خلال فرقة المشاة الأولى ولواء مغاوير الانبار وافواج الحشد العشائري بتفتيش مناطق ( جنوب الطريق الدولي السريع - وادي ثميل ) لالقاء القبض على مطلوبين وتدقيق العوائل وتحقيق الامن والاستقرار، وقد تمكنت من العثور على (22) صاروخ طائرة و 4 قذيفة مدفع 57 ملم وقنبرة هاون 81 ملم وعلى نفق يحتوي على كدس عتاد متنوعة ووكر وغرفة الى جانب الوكر تحتوي على مواد طبية، فضلا عن العثور على ثلاثة كهوف انشاء حديث تم تدميرها، كما تم العثور على وكر يحتوي على عتادو صاروخ قاذفة ضد الدروع و3 أخرى ضد الاشخاص، وقد تم تدميرها من قبل مفرزة المعالجة، دون حادث يذكر.==============30 ت2 2020

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