القبض على خمسة أرهابيين في ديالى

2020/11/30 | 22:15 - المصدر: وكالة نينا

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بعقوبة / نينا / القت قوة امنية مشتركة القبض على / 5 / أرهابيين بعمليات نوعية نفذت في محافظة ديالى .وقال مصدر امني لمراسل الوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / ان قوة امنية مشتركة من استخبارات وحشد ديالى تمكنت من الاطاحة بخمسة أرهابيين اغلبهم يحمل هويات مزورة بعمليات نوعية نفذت في مناطق متفرقة في محافظة ديالى .



واضاف ان الجهد الاستخباري المشترك أسهم في تفكيك العديد من خلايا داعش النائمة خلال الاشهر الماضية ./انتهى

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