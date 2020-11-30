الأعرجي يعقد اجتماعا مع القيادات الأمنية والعسكرية في ذي قار

2020/11/30 | 22:15 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد / نينا / عقد مستشار الأمن القومي، رئيس فريق أزمة الطوارئ، قاسم الأعرجي، ، اجتماعا مع القيادات الأمنية في محافظة ذي قار بحضور عبد الغني الأسدي عضو فريق أزمة الطوارئ، وقائد عمليات سومر وقائد شرطة ذي قار وقطعات الجيش والشرطة القادمة من بغداد، ومديري الأجهزة الأمنية في المحافظةوأكد الاعرجي حسب بيان لمكتبه ضرورة تفعيل أوامر القبض ومتابعة العناصر الشاذة والمنحرفة، ومتابعة القوات الماسكة وعملها بشكل مشترك، وفرض هيبة الدولة واحترام حقوق الإنسان، حسب توجيهات القائد العام للقوات المسلحة.



وناقش فريق أزمة الطوارئ برئاسة الأعرجي، مع القيادات الأمنية والعسكرية، الخطط الكفيلة بالحفاظ على الأمن وعودة الحياة الطبيعية الى محافظة ذي قار، بتعاون الجميع./انتهى3

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