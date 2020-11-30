الصدر: آن الأوان لنعيش بسلام بلا احتلال وبلا فساد

2020/11/30 | 22:15 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا زعيم التيار الصدري في العراق مقتدى الصدر، الاثنين، للمشاركة في الانتخابات المقبلة معتبراً أن من لم يشترك بالانتخابات يتحمل مسؤولية ذلك....

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