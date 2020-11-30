2020/11/30 | 22:16 - المصدر: آي كيو نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شقراء بريئة تمسي رمزا لنهاية مخيمات النزوح في كركوك (صور) هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع آي كيو نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2020/11/30 | 22:16.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع آي كيو نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شقراء بريئة تمسي رمزا لنهاية مخيمات النزوح في كركوك (صور)) نشر أولاً على موقع (آي كيو نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شقراء بريئة تمسي رمزا لنهاية مخيمات النزوح في كركوك (صور)) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (آي كيو نيوز).